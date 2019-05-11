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İSTANBUL - (geniş haber) KADIKÖY'DE KORKU DOLU DAKİKALAR; ASILI KALAN İŞÇİLER KURTARILDI 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İstanbul Kadıköy'de 20 katlı binanın dış cephesinde temizlik yaparken halatların kopması sonucu asılı kalan 2 işçi kurtarıldı. Kadıköy Fikirtepe Yumurtacı Abdi Bey Caddesi Nur Sokak'ta 20 katlı bir iş...

İSTANBUL - (geniş haber) KADIKÖY'DE KORKU DOLU DAKİKALAR; ASILI KALAN İŞÇİLER KURTARILDI 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İstanbul
Kadıköy'de 20 katlı binanın dış cephesinde temizlik yaparken halatların kopması sonucu asılı kalan 2 işçi kurtarıldı.
Kadıköy Fikirtepe Yumurtacı Abdi Bey Caddesi Nur Sokak'ta 20 katlı bir iş merkezinin camlarını silmek amacıyla iki işçi çalışma yapıyordu. Henüz bilinmeyen nedenle işçilerin bulunduğu sepetin halatı koptu. Sepet düşerken işçiler halatlara bağlı şekilde asılı
kaldı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Kurtarma çalışması başlatan itfaiye, camları kırarak asılı kalan işçileri kurtardı. Yaklaşık yarım saat sonra kurtarılan 2 işçi kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.


Görüntü Dökümü:
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-Asılı kalan işçiler 
-Kurtarma çalışmaları
-Camın kırılması
-İşçilerin kurtarılması
-Görgü tanıkları ile röp.
-Detaylar

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