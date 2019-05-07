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 İSTANBUL- (geniş haber) İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA, İBB BAŞKAN VEKİLLİĞİ GÖREVİNE BAŞLADI 

Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekilliği görevine başladı. Vali Ali Yerlikaya, saat 18.15 sıralarında İBB'nin Saraçhane'deki binasına geldi.  Yerlikaya'yı İBB Genel...

 İSTANBUL- (geniş haber) İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA, İBB BAŞKAN VEKİLLİĞİ GÖREVİNE BAŞLADI 

Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekilliği görevine başladı.
Vali Ali Yerlikaya, saat 18.15 sıralarında İBB'nin Saraçhane'deki binasına geldi.  Yerlikaya'yı İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Bulut, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan ile Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu karşıladı. Yerlikaya herhangi bir açıklamada bulunmadı.

İBB'DEN AÇIKLAMA YAPILDI
İBB'den yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevine bugün itibariyle başladı" denildi.
Açıklama şöyle devam etti: "Yüksek Seçim Kurulu'nun 06 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini yenileme kararı aldı. Karar üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Yerlikaya, 23 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak seçimlere kadar yürüteceği İBB Başkan Vekilliği görevine bugün itibariyle başladı.  Başkanlık makamında yetkililerle bir süre sohbet eden Vali Yerlikaya, 23 Haziran Pazar günü yapılacak seçime kadar İstanbullulara hizmet etmek için gereken gayretin gösterileceğine inandığını bildirerek, bütün belediye personeline çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi"

Görüntü Dökümü:
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-Ali Yerlikaya'nın gelişi
-Binaya girişi


 

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