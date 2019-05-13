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İSTANBUL- (geniş haber) - İBB MECLİSİNDE ULAŞIM VE SUDA İNDİRİM TEKLİFİ

İstanbul - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi toplantısında AK Parti grubunun sunduğu 19 Mayıs'ta ve Ramazan Bayramı boyunca İstanbul genelinde İETT, metro ve vapurların ücretsiz olması, aylık öğrenci Akbil'inin 85 liradan 40...

İSTANBUL- (geniş haber) - İBB MECLİSİNDE ULAŞIM VE SUDA İNDİRİM TEKLİFİ

İstanbul - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi toplantısında AK Parti grubunun sunduğu 19 Mayıs'ta ve Ramazan Bayramı boyunca İstanbul genelinde İETT, metro ve vapurların ücretsiz olması, aylık öğrenci Akbil'inin 85 liradan 40 liraya düşürülmesi ve su fiyatlarında yüzde 40 indirim sağlaması beklenen tarife değişikliği teklifleri oy birliğiyle kabul edilerek komisyonlara gönderildi. 
İBB Meclisi, İBB Başkanvekili Göksel Gümüşdağ'ın başkanlığında toplandı. Konuşmaların ardından AK Parti İBB Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, Milli Mücadele'nin 100. Yılı olan 19 Mayıs'ta ve Ramazan Bayramı boyunca İstanbul genelinde İETT, metro ve vapurların ücretsiz olması, aylık öğrenci Akbil'inin 85 liradan 40 liraya düşürülmesi ve su fiyatlarında yüzde 40 indirim sağlaması beklenen tarife değişikliği tekliflerini sundu. Teklifler oy birliğiyle kabul edilerek komisyonlara gönderildi. Tekliflerin Çarşamba günü karara bağlanması bekleniyor.

Görüntü Dökümü:
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-Meclis toplantısı
-Konuşmalardan görüntü
-Detaylar

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