İSTANBUL- (geniş haber) EMİNÖNÜ'NDE OTELDE YANGIN PANİĞİ
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL Eminönü'nde 4 katlı bir otelde çıkan yangında 2 kişi yaralandı. Yangın Hoca Paşa Mahallesi'nde otelde saat 07.00 sıralarında çıktı. 4 katlı bir otelin mutfak kısmından alevlerin yükseldiğini...
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL
Eminönü'nde 4 katlı bir otelde çıkan yangında 2 kişi yaralandı.
Yangın Hoca Paşa Mahallesi'nde otelde saat 07.00 sıralarında çıktı. 4 katlı bir otelin mutfak kısmından alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Otel çalışanları da bir yandan yangına müdahale ederken diğer bir yandan da otelde konaklayan müşterileri tahliye etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. Yangın sırasında söndürmek isteyen Turan Çelik ve Mevlüt Bölek isimli iki çalışan elleri ve kollarından yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı iki çalışana ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın çıkan otelin tramvay yolu üzerinde olması nedeniyle seferlerde kısa süreli yapılamadı. İtfaiye ekiplerinin yangını tamamen söndürmesinin ardından tramvay seferleri normale döndü. Tahliye edilen müşterileri de tek tek otele geri alındı. Polis ekipleri de olay yeri incelemesi yaptı. Yangına mutfakta bulunan kızartma makinesinin neden olduğu öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
-----------------------
- Olayın meydana geldiği yer
- İtfaiye ekiplerinin çalışması
- Yaralanan çalışanlara müdahele edilmesi
- Polisin önlemi
- Aksayan tramvay seferleri
- Vatandaş ile röp
- Seferlerin normale dönmesi
- Genel ve detaylar
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|05:18
|Güneş
|06:44
|Öğle
|13:02
|İkindi
|16:27
|Akşam
|19:10
|Yatsı
|20:30
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|12
|2. Çaykur Rizespor
|4
|8
|3. Fenerbahçe
|4
|7
|4. Denizlispor
|4
|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Malatyaspor
|4
|6
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|5
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Antalyaspor
|4
|5
|12. Ankaragücü
|4
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Beşiktaş
|4
|4
|15. Başakşehir
|4
|4
|16. Kayserispor
|4
|2
|17. Gençlerbirliği
|4
|1
|18. Kasımpaşa
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|9
|2. Bursaspor
|4
|9
|3. Hatayspor
|4
|8
|4. Fatih Karagümrük
|4
|8
|5. Keçiörengücü
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Akhisar Bld.Spor
|4
|7
|8. Balıkesirspor
|5
|7
|9. Erzurum BB
|5
|7
|10. Adana Demirspor
|4
|6
|11. İstanbulspor
|5
|6
|12. Adanaspor
|5
|5
|13. Altınordu
|4
|4
|14. Osmanlıspor
|4
|4
|15. Menemen Belediyespor
|4
|4
|16. Boluspor
|4
|1
|17. Giresunspor
|4
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|5
|10
|3. Bournemouth
|6
|10
|4. Tottenham
|5
|8
|5. M. United
|5
|8
|6. Leicester City
|5
|8
|7. Chelsea
|5
|8
|8. Arsenal
|5
|8
|9. West Ham
|5
|8
|10. Everton
|5
|7
|11. Southampton
|6
|7
|12. Crystal Palace
|5
|7
|13. Norwich City
|5
|6
|14. Burnley
|5
|5
|15. Sheffield United
|5
|5
|16. Brighton
|5
|5
|17. Aston Villa
|5
|4
|18. Newcastle
|5
|4
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|4
|10
|2. Atletico Madrid
|4
|9
|3. Real Madrid
|4
|8
|4. Athletic Bilbao
|4
|8
|5. Barcelona
|4
|7
|6. Granada
|4
|7
|7. Real Sociedad
|4
|7
|8. Osasuna
|5
|7
|9. Levante
|4
|6
|10. Villarreal
|4
|5
|11. Deportivo Alaves
|4
|5
|12. Real Valladolid
|4
|5
|13. Real Betis
|5
|5
|14. Valencia
|4
|4
|15. Mallorca
|4
|4
|16. Celta de Vigo
|4
|4
|17. Espanyol
|4
|4
|18. Getafe
|4
|3
|19. Eibar
|4
|1
|20. Leganés
|4
|0