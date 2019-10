 İSTANBUL -(geniş haber) EMİNE ERDOĞAN: TÜRKİYE'NİN HAKLI MÜCADELESİ, YILLAR İÇİNDE DAHA İYİ ANLAŞILACAKTIR

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER - İdris TİFTİKCİ - İstanbul - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan TEMA ve TETRA PAK tarafından düzenlenen Sıfır Atık Eğitim Projesi ve Sıfır Atık Dijital Eğitim Portal tanıtım programına katıldı.

Projenin tanıtımının yapıldığı toplantıya Emine Erdoğan'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldı.

Sıfır Atık Eğitim Projesi ile 3 yılda 280 bin çocuğa doğal varlıkların korunması, doğa dostu tüketim alışkanlıkları, atık yönetimi konularında farkındalık kazandırılması hedefleniyor.

“ÇEVREYİ KORUMAK BİR SEÇENEK DEĞİL ZARURETTİR"

Törende konuşan Emine Erdoğan, “Doğasever kelimesinin varlığı bile, bize sanki doğayı sevmenin önümüzdeki iki şıktan biri olduğunu düşündürtüyor. Çevreyi korumak, bir seçenek değil, zarurettir. Çevreyle olan ilişkimiz, baştan aşağı bir ahlak meselesidir. Çağımızın koşullarında, çocuklarımıza tabiatı anlatmak için, her zamankinden çok daha fazla çaba göstermek zorundayız. Sıfır atık dediğimiz kavram, aslında her gün ürettiğimiz atıkları yönetebilmek için yeni bir yaşam kültürünü yaygınlaştırma çabasıdır. Dünyada bir insanın, günlük ortalama 1.5 kilo çöp ürettiğini farz edelim. Her insanın kendi çöpünü yönetmede uzmanlaşması, atık problemiyle baş etme noktasında büyük kolaylık sağlar. Çocuklarımıza verdiğimiz eğitimde, tüketmeden önce düşünmeyi öğretiyoruz. Bu da, çocuklarımızda daima tüketen, şuursuz davranış biçimini ortadan kaldırıyor. Eleştirel düşünceyi tetikleyerek sorumluluk duygularını arttırıyor. Yani çocuklarımız, bir pet şişeyi kullandığında çevreye verecekleri zararı muhakeme edecek bilinci kazanıyorlar. Çocuklarımıza kazandırmak istediğimiz diğer bir refleks ise, daha az tüketmeleridir. Gandi'nin şu meşhur sözündeki bilgeliği, bir vicdan tartısı olarak evlatlarımıza katmak istiyoruz; 'basit yaşa ki, başkaları da var olabilsin' " dedi.

Erdoğan, "Bu vicdanı kazanmış çocuklar, yarının büyükleri olduğunda, doğal kaynakların kendilerinden sonraki nesillere aktarımını da, teminat altına almış olacaktır. Bir sonraki adım ise, yeniden kullan. Bugün maalesef çöp diye nitelediğimiz materyallerin çoğu, henüz ömrünü tamamlamış ürünlerden oluşuyor. Fakat kullan at ürünlerle çepeçevre kuşatılmış olduğumuzdan, her şeyi çöp olarak görüyoruz. Onların yaşam döngülerini uzatmayı aklımızdan dahi geçirmiyoruz. Ne mutlu ki, bu eğitimler sayesinde farklı bir düşünce yapısına sahip çocuklar yetişecek. Onların çöp tanımı da, bizimkinden farklı olacak. Bu eğitimin son aşaması olan, 'doğaya geri kazandır' felsefesi ise, geri dönüştürerek daha az kaynak tüketmeyi amaçlıyor. İşte 5D felsefesi olarak tanımlanan sıfır atık eğitimi projesi ile, bilinçli ve vicdanlı yeni bir nesil yetişiyor. Yani ekolojik okuryazarlığa sahip bir nesil yetiştiriyoruz. Tabiatı anlama becerisine sahip, ekosistemi ve onun içinde kendi yerini doğru anlayan çocuklarımız olacak inşallah" ifadelerini kullandı.



“TÜRKİYE'NİN HAKLI MÜCADELESİ YILLAR İÇİNDE DAHA İYİ ANLAŞILACAK"

Konuşmasının sonunda Barış Pınarı Harekatına da değinen Erdoğan, “İnsanlığı tehdit eden her türlü sorun ile mücadele ederken harcadığımız çaba, yarına dair umutları daha çok yeşertmek içindir. Bu vesileyle, ülkemizin güney sınırlarını huzurun ve barışın yurdu yapacak askeri ve diplomatik girişimlerin de, ülkemize ve bölge halklarına hayırlar getirmesini diliyorum. Türkiye'nin haklı mücadelesi, yıllar içinde daha iyi anlaşılacaktır. Güçlü devletimize, kahraman ordumuza ve aziz milletimize, bu süreçte gösterdiği kararlı tutum, dirayet ve dayanışma için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



“BU PROJEYİ 81 İLDE YAYGINLAŞTIRACAĞIZ"

Tüm okullarda sıfır atık kültürünü yaygınlaştırmayı çok önemsediklerini dile getiren Bakan Selçuk ise, “ Sıfır Atık Projesi, başlatıldığı ilk günden itibaren hem şahsımın yakın takibinde olan hem de kurumsal olarak okullarımızda yakından çalıştığımız, çağımızın en büyük çevre hareketlerinden biri olarak nitelendirilebilir. Çünkü sıfır atık dediğimizde aslında en yüksek insanlıktan söz ediyoruzdur. Çevre ve iklim değişiklikleri konusunda dünya liderlerinin bile kafasını kuma gömdüğü bir dönemde Hanımefendi'nin göstermiş olduğu cesaretin anlamı sadece Türkiye için değil dünya için çok büyüktür. Bu hareketin liderliğini yapan Hanımefendi'ye yeni nesiller tarafından uzun yıllar boyunca böyle bir hareketi başlatmasındaki liderliği uzun yıllar hatırlanacaktır. Bu cesaretle, yeni kuşaklarda çevre ve tabiat farkındalığının kazandırılması noktasında pek çok imkanı sunan Sıfır Atık Projesinin yaygınlaştırılması bizim için kritik öneme sahiptir" ifadesini kullandı.

