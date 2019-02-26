İSTANBUL - (geniş haber) - DHKP-C'Lİ TERÖRİSTLERİN YAKALANDIĞI OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Haber: Çağatay KENARLI - İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Okmeydanı'ndaki binaya yapılan operasyonun polis kamerası görüntüleri basın ile paylaşıldı.

Görüntülerde, polis ekiplerinin balyozla duvarları kırarak ve binanın çelik kapılarını keserek içeriye girdiği görülüyor.

İçeriye giren ekipler, bir şüpheliyi yere yatırarak gözaltına alıyor. Ardından gizli bir bölmeye ulaşan polis, burada saklananları dışarıya çıkartıyor. Operasyonda gizli bir bölmede saklanan 6 kişi ile binada bulunan 2 kişi gözaltına alınmıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Polis ekiplerinin kapıları kırması

-Ekiplerin bir çelik kapıyı kesmesi

-Ekiplerin binada bulunan bir kişiyi gözaltına alması

-Ekiplerin gizli bölmeyi kesmesi

-Gizli bölmede bulunan şüphelilerin çıkması

-Polis ekiplerinin yaptığı aramalar

-Şüphelilerin polis aracına bindirilmesi

-Genel ve detaylar