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 İSTANBUL -(geniş haber)- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NDA

  * Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda kendisini karşılayan Binali Yıldırım'ı da makam aracına alarak il başkanlığına geçti.   Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL() - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan,...

 İSTANBUL -(geniş haber)- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NDA

 

* Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda kendisini karşılayan Binali Yıldırım'ı da makam aracına alarak il başkanlığına geçti.
 
Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL() - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Binasına geldi.
Erdoğan, Ankara'daki grup toplantısının ardından İstanbul'a geldi. Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı'nda AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım karşıladı. Erdoğan, Yıldırım'ı da makam aracına alarak Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geçti. İl binasına gelenler arasında Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak da yer aldı.

Görüntü dökümü
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-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sütlüce'ye gelişi
-Binali Yıldırım'ın Erdoğan'a eşlik etmesi
-Erdoğan ve beraberindekilerin karşılanması
-Genel ve detaylar

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