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İSTANBUL - (GENİŞ HABER) BAHÇELİEVLER'DE BOŞALTILAN SİTE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Murat SOLAK - Çağatay KENARLI - Doğanay YAVUZ/İSTANBUL,() Bahçelievler'de 11 katlı bir site riskli olduğu gerekçesiyle belediye ekipleri tarafından boşaltılıyor. Bahçelievler Mahallesi, Zeki Karsan Sokak'ta bulunan 80 daire ve 12 dükkandan...

İSTANBUL - (GENİŞ HABER) BAHÇELİEVLER'DE BOŞALTILAN SİTE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Murat SOLAK - Çağatay KENARLI - Doğanay YAVUZ/İSTANBUL,()
Bahçelievler'de 11 katlı bir site riskli olduğu gerekçesiyle belediye ekipleri tarafından boşaltılıyor.
Bahçelievler Mahallesi, Zeki Karsan Sokak'ta bulunan 80 daire ve 12 dükkandan oluşan bir site çökme riski nedeniyle belediye ekipleri tarafından boşaltılıyor. Bina sakinlerine 3 gün süre verildiği öğrenilirken boşaltılan daire ve iş yerleri mühürlendi.
Bina sakinleri belediyeden binanın sağlamlığı konusunda inceleme talep ettiklerini,  belediyenin incelemenin ardından siteyi boşaltma kararı aldığını söyledi. 1957 yılında yapılan sitenin sakinlerinden Niyazi Dumlu, "Mahalle ismini bu siteden almıştır. Burada şu anda kiracıyım. Sitede dükkanım var. Belediye ekipleri geldi mühürledi. Eşyalarım her şeyim kilit altında kaldı. Gerekçesi bina yıkılacak, tahliye ediliyor. Binaya çürük raporu aldılar. Bina çok depremler atlattı. Hiç bir hasar yok" dedi. Bu arada boşaltılan site havadan da görüntülendi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Siteden görüntü
-Zabıta ve site sakinlerinden görüntü
-Sitenin havadan görüntüleri
-Site sakini röp
-Binanın havadan görüntüleri
-Genel ve detaylar
 

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