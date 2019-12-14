İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA'DA HAREKETLİ DAKİKALAR (1)

Yılmaz OKUR - Serdal ALTINTEPE - İstanbul - Gaziosmanpaşa'da bir evin bodrumdaki silahlı bir kişi polisi harekete geçirdi. Olay yerine özel harekat polisleri de sevkedildi. Polisin şüphenin teslim olması için çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Sokaktaki önlemler

-Özel harekat polisi

-Detaylar