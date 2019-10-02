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İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ'NE PROTESTO
GAZİOSMANPAŞA Belediyesi önünde toplanan bir grup, kentsel dönüşüm kapsamında kendilerine ödenmesi gereken kira bedellerinin yatırılmadığını gerekçesiyle eylem yaptı. Gaziosmanpaşa Belediye binası önünde toplanan onlarca kişi, kentsel...
GÜNDEM 02.10.2019, 12:47
GAZİOSMANPAŞA Belediyesi önünde toplanan bir grup, kentsel dönüşüm kapsamında kendilerine ödenmesi gereken kira bedellerinin yatırılmadığını gerekçesiyle eylem yaptı.
Gaziosmanpaşa Belediye binası önünde toplanan onlarca kişi, kentsel dönüşüm kapsamında belediye tarafından kendilerine ödenmesi gereken kira bedelinin son aylarda yatırılmadığı öne sürdü. Grup belediye yönetimine tepki gösterdi. Polis ekipleri belediye önüne gelerek güvenlik önlemi aldı, taraflar arasındaki gerginliği yatıştırmaya çalıştı.
Eylemcilerden biri, "Evlerimiz yıkıldı, taşındık, kiralarımız ödenmiyor. Kiralarımız ödenmeyince biz de ev sahibine ödeme yapamıyoruz. Buradaki herkes ev sahipleriyle sorun yaşıyor, zor durumdalar" dedi. Aynı eylemci, "Bu akşam belediyeye girmek isteyen bazı insanlara yumruk atıldı. Bazen parça parça ödeme yapıyorlar, bazen de hiç yapmıyorlar. Mağduriyetimiz giderilsin artık" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Gaziosmanpaşa Belediye binası önünde toplanan onlarca kişi, kentsel dönüşüm kapsamında belediye tarafından kendilerine ödenmesi gereken kira bedelinin son aylarda yatırılmadığı öne sürdü. Grup belediye yönetimine tepki gösterdi. Polis ekipleri belediye önüne gelerek güvenlik önlemi aldı, taraflar arasındaki gerginliği yatıştırmaya çalıştı.
Eylemcilerden biri, "Evlerimiz yıkıldı, taşındık, kiralarımız ödenmiyor. Kiralarımız ödenmeyince biz de ev sahibine ödeme yapamıyoruz. Buradaki herkes ev sahipleriyle sorun yaşıyor, zor durumdalar" dedi. Aynı eylemci, "Bu akşam belediyeye girmek isteyen bazı insanlara yumruk atıldı. Bazen parça parça ödeme yapıyorlar, bazen de hiç yapmıyorlar. Mağduriyetimiz giderilsin artık" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Eylemci grup
- Belediye binası
- Sloganlar
- Genel ve detay görüntüler
26°
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