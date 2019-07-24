Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL - Çağrı ÇALIŞKAN - /İstanbul - FATİH Sultan Mehmet Köprüsü (FSM)'nde süren çalışmalar gece havadan görüntülendi
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran'da başlayan asfalt yenileme çalışmaları 28. gününde devam ediyor. İlk etapta Ankara istikametinde başlayan çalışmalar, şu anda Edirne istikametinde devam ediyor. Yapılan çalışmalarda, bozulan asfalt iş makineleri ile kazınarak temizleniyor. İki ayrı izolosyan malzemesinin kullanıldığı çalışmalarda, köprü üzerine özel asfalt atılacak. Köprüdeki çalışmaların Kurban Bayramı öncesi tamamlanması bekleniyor
Görüntü dökümü:
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-Dronla köprüdeki çalışmaların havadan görüntüsü
-Köprü'nün genel görüntüsü
-Köprüde yapılan çalışmalar
-Çalışmalarla ilgili Anonslar
-Köprüden çift taraflı görüntü
İSTANBUL - FSM'DEKİ ÇALIŞMALAR GECE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL - Çağrı ÇALIŞKAN - /İstanbul - FATİH Sultan Mehmet Köprüsü (FSM)'nde süren çalışmalar gece havadan görüntülendi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran'da başlayan asfalt yenileme çalışmaları...
24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:41
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