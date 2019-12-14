İSTANBUL - FLORYA'DA METROBÜS ARIZALANDI; UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
- Metrodan sonra metrobüs Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL,() Florya metrobüs durağında arızalan metrobüs yoğunluğa neden oldu. Arızalı metrobüs nedeniyle uzun yolda uzun metrobüs kuyrukları oluşurken, seferler bir süre yapılamadı. Florya...
- Metrodan sonra metrobüs
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL,()
Florya metrobüs durağında arızalan metrobüs yoğunluğa neden oldu. Arızalı metrobüs nedeniyle uzun yolda uzun metrobüs kuyrukları oluşurken, seferler bir süre yapılamadı.
Florya Metrobüs durağı yakınında Zincirlikuyu istikametine giden bir metrobüs arıza yaptı. Arızalı metrobüs nedeniyle seferler her iki istikamette de yaklaşık 10 dakika yapılamadı. Duraklarda ve metrobüs güzergahında yoğunluk oluşurken, yolda uzun metrobüs kuyrukları oluştu. Ekiplerin çalışmasıyla arızalı metrobüs yoldan kaldırılırken, bir süre daha devam eden yoğunluk daha sonra normale akışına döndü.
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