İSTANBUL - FİKİRTEPE'DE 25 KATLI BİNADA YANGIN (1)

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul
Fikirtepe'de 25 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Duman yükselen binadaki yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Görüntü Dökükmü:
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-Olay yerinden görüntüler
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul Fikirtepe'de 25 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Duman yükselen binadaki yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Görüntü Dökükmü: ------- -Olay yerinden görüntüler
27 Mart 2019 Çarşamba 09:55
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul
Fikirtepe'de 25 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Duman yükselen binadaki yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Görüntü Dökükmü:
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-Olay yerinden görüntüler
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