İSTANBUL - FETÖ'NÜN SÖZDE EĞİTİM DANIŞMANINA 10 YIL HAPİS CEZASI (1)

Haber: Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU / İstanbul,

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde eğitim danışmanları yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla yargılanan İsmail Şafak Güdür, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan ve son olarak FETÖ'nün Merter eğitim danışmanı olduğu belirtilen sanık Güdür'ün tutukluluk halinin devamına karar verildi.



