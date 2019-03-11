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 İSTANBUL -  FETÖ'NÜN İŞ DÜNYASI YAPILANMASI DAVASI...

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İş  Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik 86 sanık  hakkında açılan...

 İSTANBUL -  FETÖ'NÜN İŞ DÜNYASI YAPILANMASI DAVASI...

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İş  Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik 86 sanık  hakkında açılan davanın 12. duruşması başladı.  İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan binada görülen duruşmada aralarında Ömer Faruk Kavurmacı ve iş adamı Faruk Güllü'nün de bulunduğu 9 tutuklu sanık ile 24 tutuksuz sanık hazır bulundu. Duruşma, tanıkların dinlenmesi ile devam ediyor. 

İDDİANAME
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TUSKON'a yönelik yapılan FETÖ soruşturması sonucu hazırlanan iddianamede,  firari şüpheliler Fetullah Gülen, TUSKON Başkanı Başkanı Rızanur Meral, TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyet hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "Özel belgede sahtecilik" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis  25 yıl 6'şer  aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı iş adamı Ömer Faruk Kavurmacı ve iş adamı Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 83 iş adamı hakkında ise "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla  kadar hapis cezası isteniyor. 

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