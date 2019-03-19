 İSTANBUL - FETÖ'NÜN FUTBOL YAPILANMASI DAVASI: ZAFER BİRYOL'UN TAHLİYE TALEBİNE RET

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Eski milli futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç'ın da aralarında bulunduğu 6 sanıklı FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, tutuklu sanık Zafer Biryol, "Bylock kullanan sanıklar serbest bırakılırken ben tutukluyum. Benimle aynı durumda olan sanıklarla aramda ayrımcılık yapılıyor" diyerek tahliye talebinde bulundu. Mahkeme, sanık Biryol'un tahliye talebini reddederek duruşmayı erteledi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3'üncü celsesi görülen duruşmaya, tutuklu sanık Zafer Biryol getirildi. Tutuksuz sanık Ömer Çatkıç da duruşmada hazır bulundu.

ZAFER BİRYOL: 16 AYDIR TUTUKLUYUM

Söz alan tutuklu sanık Zafer Biryol, "Kanuna karşı yaptığım herhangi bir şey yok. Benimle aynı durumda olan sanıklarla aramda ayrımcılık yapılıyor. Benim hakkımda da etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerekir. Buna rağmen 16 aydır tutukluyum" dedi. Biryol, kendisi aleyhine ifadeler veren sanık Ömer Çatkıç'ın da ifadelerinin çelişkili olduğunu belirterek "Bursa'da oynarken Ömer, benim vasıtamla sohbetlere katıldığını söylemiştir. Daha sonraki ifadesinde bunu reddetmiştir. Kaldı ki Bursa'daki sohbete kendisini çağırmadım. Kendisini bilinçli olarak davetli, beni de çağıran olarak göstermiştir. Kimseyi sohbete çağırmadım. Bende Bylock yoktur. Bylock kullanan sanıklar serbest bırakılırken ben tutukluyum. 15 sene önce yaptığım şeylerin suç olduğunu düşünmüyorum. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

ÖMER ÇATKIÇ: İFADELERİMİN ARKASINDAYIM

Sanık Ömer Çatkıç ise "İlk gün ne söylediysem bugün de aynısını söylüyorum. Verdiğim ifadelerin arkasındayım" dedi. Daha sonra söz alan sanıklar Bekir İrtegün ve Ersin Güreler'in avukatları ise müvekkilleri hakkındaki adli kontrol kararlarının kaldırılması talebinde bulundular.

DURUŞMA 23 MAYIS'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanık Zafer Biryol'un suçun vasıf ve mahiyeti, delil durumu, kuvvetli suç şüphesini gösterir deliller olmasını dikkate alarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, sanıklar Bekir İrtegün, Ersin Güreler, İsmail Şengül, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç hakkındaki yurtdışı yasaklarının devamına da hükmetti. Tespit edilen telefon hatlarının Bylock kullanıp kullanmadığının sorulmasına ve beklenen yazılar gelirse savcının esas hakkındaki mütalaasını hazırlamasına da karar veren heyet, duruşmayı 23 Mayıs'a bıraktı.

15'ER YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

İddianamede, eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül'ün, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep ediliyor.



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-ARŞİV