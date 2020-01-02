İSTANBUL -FATİH'TE METRUK BİNA ALEV ALEV YANDI - 1

Ali ABLAY - İstanbul - FATİH'te 2 katlı metruk bina alev alev yandı.

Fatih Hırkayışerif Mahallesi Yenibahçe sokakta bulunan 2 katlı metruk binada yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda iftaiye ekibi sevkedildi. Yangın kontrol altına alınırken itfaiyenin çalışması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından gröüntü

-İtfaiyenin müdahalesi