İSTANBUL - FATİH'TE ÇOK SAYIDA EV VE İŞ YERİNİ SOYAN HIRSIZLAR YAKALANDI

İstanbul - FATİH'te çok sayıda iş yeri ve evi soyduğu belirlenen hırsızlar yakalandı.

Fatih'te 6 ev ve 1 işyerine giren hırsızları tespit eden polis çalışma başlattı. Güvenlik kamerasına da yansıyan hırsızlar yapılan operasyonla yakalandı. R.K.(18) ve S.D.(25) gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. S.D.'nin üzerinde sahte kimlik bulunurken ve 5 ayrı suçtan da arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık görüntüleri