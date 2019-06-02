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İSTANBUL - FATİH'TE ÇOK SAYIDA EV VE İŞ YERİNİ SOYAN HIRSIZLAR YAKALANDI

İstanbul -  FATİH'te çok sayıda iş yeri ve evi soyduğu belirlenen hırsızlar yakalandı. Fatih'te 6 ev ve 1 işyerine giren hırsızları tespit eden polis çalışma başlattı. Güvenlik kamerasına da yansıyan hırsızlar yapılan operasyonla...

İSTANBUL - FATİH'TE ÇOK SAYIDA EV VE İŞ YERİNİ SOYAN HIRSIZLAR YAKALANDI

İstanbul -  FATİH'te çok sayıda iş yeri ve evi soyduğu belirlenen hırsızlar yakalandı.
Fatih'te 6 ev ve 1 işyerine giren hırsızları tespit eden polis çalışma başlattı. Güvenlik kamerasına da yansıyan hırsızlar yapılan operasyonla yakalandı. R.K.(18) ve S.D.(25) gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. S.D.'nin üzerinde sahte kimlik bulunurken ve 5 ayrı suçtan da arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Görüntü Dökümü:
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-Şüphelilerin güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık görüntüleri

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