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İSTANBUL - (farklı açılardan yeni görüntüyle) - ZEYTİNBURNU'NDA AKARYAKIT İSTASYONUNDA FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLEN ANLAR

Alper KORKMAZ - istanbul Zeytinburnu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, akaryakıt istasyonuna girerek pompaya çarptı. Bir anda alev alan pompadaki alevler çalışanlar tarafından söndürüldü Zeytinburnu sahil yolu...

İSTANBUL - (farklı açılardan yeni görüntüyle) - ZEYTİNBURNU'NDA AKARYAKIT İSTASYONUNDA FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLEN ANLAR

Alper KORKMAZ - istanbul
Zeytinburnu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, akaryakıt istasyonuna girerek pompaya çarptı. Bir anda alev alan pompadaki alevler çalışanlar tarafından söndürüldü
Zeytinburnu sahil yolu Kennedy Caddesi'ndeki kaza 14 Şubat'ta meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda sürücüler yakıt almayı beklediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç hızla gelerek pompaya çarptı.  Çarpma sonucu devrilen pompa alev aldı. araçtakiler çakarken çalışanlar alevlere müdahale etti. Bir çalışan yangın söndürme tüpü ile alevleri söndürdü.
Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü:
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-Olay anının  farklı açılardan güvenlik kamerası görüntüleri

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