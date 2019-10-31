İSTANBUL - ESENYURT'TA SİLAHLI KAVGA SONRASI SALDIRGANLARIN KAÇIŞI GÜVENLİK KAMERASINDA
Ersan SAN - İstanbul - ESENYURT'ta bir internet kafe önünde çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Saldırganların ellerinde silahla kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Esenyurt'ta bir internet kafe önünde saat 17.00 sıralarında...
Ersan SAN - İstanbul - ESENYURT'ta bir internet kafe önünde çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Saldırganların ellerinde silahla kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Esenyurt'ta bir internet kafe önünde saat 17.00 sıralarında iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Sigara isteyen kişiye olumsuz yanıt verilmesi üzerine çıktığı belirtilen kavgada iki grup birbirine girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada 5 kişi çeşitli işyerlerinden yaralandı. Yaralılar internet kafe önünde yardım bekledi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin kavgayla ilgili incelemesi sürüyor.
KAÇAN SALDIRGANLAR KAMERADA
Öte yandan saldırganların ellerinde silahla kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde o sırada çevrede bulunanların panik yaşadığı da görülüyor.
Görüntü Dökümü:
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EK GÖRÜNTÜ
-Saldırganların kaçışı
-Ellerindeki silahlar
-Çevredekilerin kaçışması
////////geçilen görüntüler
-Yerde yatan yaralılar
-Sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Yaralıların ambulansa alınması
-Polisin önlemi
-Detaylar
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