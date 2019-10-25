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İSTANBUL - ESENYURT'TA OKUL ÖNÜNDE BIÇAKLI KAVGA
Haber-Kamera: Yılmaz OKUR - İstanbul - ESENYURT'ta okul önünde öğrenciler arasında bıçaklı kavga çıktı. Esenyurt Anadolu Lisesi önünde iki öğrenci grubu arasında kavga çıktı. Bıçaklı kavgada ortalık karıştı. Öğrencilerin...
GÜNDEM 25.10.2019, 17:39
Haber-Kamera: Yılmaz OKUR - İstanbul - ESENYURT'ta okul önünde öğrenciler arasında bıçaklı kavga çıktı.
Esenyurt Anadolu Lisesi önünde iki öğrenci grubu arasında kavga çıktı. Bıçaklı kavgada ortalık karıştı. Öğrencilerin birbirine girdiği kavgayı çevredekiler ayırdı. Kavgada bir öğrenci yaralandı. Kavgada karışan 3 öğrenci gözaltına alınırken öğrencilerin önceki gün aralarında çıkan tartışma nedeniyle okula bıçakla geldiklerini söyledikleri öğrenildi. Kavgada hafif yaralanan H. K. hastaneye kaydırılırken diğer öğrencilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
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-Kavgadan görüntüler
-Yaralı öğrenci
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