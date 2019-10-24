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İSTANBUL - ESENYURT'TA MEYVE YÜKLÜ KAMYON GİŞELERE ÇARPMA ANI KAMERADA
Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul - ESENYURT'ta meyve yüklü kamyonun gişelere çarpma anı kameraya yansıdı Kaza saat 10.00 sıralarında D100 Karayolu Haramidere istikameti Avcılar gişelerde meydana geldi. Meyve yüklü kamyonun sürücüsü...
GÜNDEM 24.10.2019, 12:04
Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul - ESENYURT'ta meyve yüklü kamyonun gişelere çarpma anı kameraya yansıdı
Kaza saat 10.00 sıralarında D100 Karayolu Haramidere istikameti Avcılar gişelerde meydana geldi. Meyve yüklü kamyonun sürücüsü Kadir Çavdır (25) gişelere geldiğinde HGS ve OGS geçiş noktasının ortasındaki beton bariyerlere çarptı. Feci kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada Çavdır yaralandı. Sürücü itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aracın ve yola saçılan meyvelerin kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı
Görüntü Dökümü
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-Kazanın güvenrlik kamerası görüntüleri
-Olay yerinden görüntüler
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