İSTANBUL - ESENYURT'TA ARKADAŞINI EZEREK ÖLDÜREN SANIK 24 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI



Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul - ESENYURT'ta arkadaşı Caner Coşkun'u aracıyla ezerek öldürdüğü, bir kişiyi de öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Güner Alvanoğlu toplam 24 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Oğlu Caner Coşkun'un fotoğrafının bulunduğu tişörtü giyen anne Gülşen Coşkun “Hak yerini buldu. Sanık ceza aldığı için çok mutlu oldum, ancak oğlumu kaybettiğim için çok üzgünüm" dedi.



SANIK ALVANOĞLU: PİŞMANIM

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Güner Alvanoğlu (30) hazır bulundu. Sanık Alvanoğlu, “Ben arkadaşımı görmeye gittim. Keşke gitmeseydim. Çok pişmanım. Keşke telefonu açıp olay yerine gitmeseydim. Olaydan dolayı pişmanım arkadaşımı kaybettim. Caner ile kardeş gibiydik. Son anına kadar yanında ben vardım. Annesi ve babasından özür diler ve beni affetmelerini istiyorum. Pişmanım beraatımı talep ediyorum" dedi.



DAVA KARARA BAĞLANDI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Güner Alvanoğlu, müşteki Mert Özdağ'a karşı “kasten öldürmeye teşebbüs" ettiği gerekçesiyle iyi hal indirimi de uygulayarak 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Güner Alvanoğlu'nu maktul Caner Coşkun'a karşı “kasten adam öldürme" suçunu işlediğinden müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın eylemi olası kast altında işlediğinden cezayı 20 yıla düşüren mahkeme heyeti, sanığın duruşmalardaki tutum ve davranışlarını lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek cezayı 16 yıl 8 ay hapis cezasına indirilmesine hükmetti.



GÖZYAŞI DÖKEN ANNE: HAK YERİNİ BULDU

Davanın ardından ölen Caner Coşkun'un annesi ve babası açıklama yaptı. Oğlunun fotoğrafının bulunduğu tişörtü giyen anne Gülşen Coşkun “Ceza aldığı için çok mutlu oldum, ancak oğlumu kaybettiğim için çok üzgünüm. Hak yerini buldu. Daha fazla ceza bekliyordum ama yine de 20 yıl alması benim içimi soğutuyor“ diyerek gözyaşı döktü. Baba Erdinç Coşkun da “O sonuçta cezasını çektikten sonra dışarıya çıkacak. Ama bizim oğlumuz geriye gelmeyecek. En azından aldığı cezadan ötürü içimize bir su serpildi. Sanık duruşmada pişman olduğunu söyledi ama yüzü gözleri hiç onu göstermiyordu. 'Sürekli ben yapmadım' diyordu ama bugün yaptığından dolayı pişman olduğunu söylediö şeklinde konuştu.



İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre Esenyurt'ta 22 Aralık 2017'de meydana gelen olay şöyle oldu: Olay günü arkadaşı Gökhan Çalışkan ile buluşan Caner Çoşkun (24), aracının aküsünün bitmesi nedeniyle daha önceden tanıdığı tamirci arkadaşı Güner Alvanoğlu'nu çağırdı. Güner Alvanoğlu da saat 21.30'da Caner Coşkun'un yanına gitti. Bir süre sonra müşteki Mert Özdağ ve arkadaşları araçla aynı yere geldi ve bilinmeyen bir nedenle Caner Coşkun ve arkadaşları ile bu grup arasında kavga çıktı. Kavganın bitmesinin ardından taraflar araçlarıyla kavganın olduğu yerden ayrıldı. Güner Alvanoğlu, Caner Coşkun ve Gökhan Çalışkan Beylikdüzü'ne gitti, Güner Alvanoğlu Beylikdüzün'den bir tüfek alarak tekrar araca bindi ve Büyükçekmece'ye geldiler. Güner, Caner ve Gökhan Çalışkan, Saat 01.00'da daha önceden kavga ettikleri Mert Özdağ'ı gördü. Caner ve Güner araçtan inerek Mert Özdağ'ı darp etmeye başladı. Gökhan Çalışkan, kavgayı ayırmaya çalıştı başarılı olamayınca olay yerinden ayrılıp gitti. Kavga sırasında Güner Alvanoğlu olay yerine birlikte geldikleri aracın yanına giderek, aracı çalıştırdı. Alvanoğlu, Mert'e çarpmak amacıyla hızla Caner ve Mert'in üzerine aracı sürdü. Aracın geldiğini gören Mert kenara çekildi, aracı göremeyen Caner Coşkun ise aracın altında kaldı. Bu sırada Mert Özdağ olay yerinden kaçtı. Alvanoğlu yerde yatanın arkadaşı Caner olduğunu gördü ve hastaneye götürmek için yardım istedi. Ancak Caner Coşkun yolda hayatını kaybetti. İddianamede, Güner Alvanoğlu hakkında "olası kastla öldürme" ve "öldürmeye teşebbüs" suçlarından 29 yıldan 40 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.





Görüntü Dökümü:

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-Anne Erdinç Coşkun'un konuşması

-Baba Gülşen Coşkun'un konuşması

-Adliyeden görüntü

-Genel ve detaylar



