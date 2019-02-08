İstanbul
Kartal'da çöken binanın enkazından 45 saat sonra kurtarılan 16 yaşındaki gencin Mert Aydın olduğu öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
---------
Gencin fotoğrafı
İstanbul Kartal'da çöken binanın enkazından 45 saat sonra kurtarılan 16 yaşındaki gencin Mert Aydın olduğu öğrenildi. Görüntü Dökümü: --------- Gencin fotoğrafı
08 Şubat 2019 Cuma 14:20
İstanbul
Kartal'da çöken binanın enkazından 45 saat sonra kurtarılan 16 yaşındaki gencin Mert Aydın olduğu öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
---------
Gencin fotoğrafı
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:18
|08:00
|13:29
|16:17
|18:38
|20:08