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İSTANBUL - ENGELLİ BELEDİYE BAŞKANI HANÇERLİ SAHİLDE YÜZDÜ, SPORA DAVET ETTİ
KÜÇÜK yaşta geçirdiği kaza sonucu iki kolunu kaybeden Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli bu sabah sahilde yüzdü, vatandaşları spora davet etti Kent yaşamının stresinden kurtarılması amacıyla Avcılar sahilinde hafta sonları yürüyüşler...
GÜNDEM 19.10.2019, 12:08
KÜÇÜK yaşta geçirdiği kaza sonucu iki kolunu kaybeden Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli bu sabah sahilde yüzdü, vatandaşları spora davet etti
Kent yaşamının stresinden kurtarılması amacıyla Avcılar sahilinde hafta sonları yürüyüşler düzenleyen, halkın bu alanlardan daha fazla yararlanması için çaba harcadıklarını belirten Türkiye'nin tek engelli belediye başkanı, Hançerli, bu sabah bir grup sporcu ile yüzdü. Avcılar sahilinde yüzen Hançerli, kent yaşamında insanların bütün gün hareketsiz kaldığını, trafikte stres içerisinde kaldıklarını belirtirken, herkesi spor yapmaya çağırdıklarını söyledi. Hançerli, yüzme konusundaki bir soru üzerine, “Biz baraj yakınındaki bir köyde doğduk. Denizi görmeyince dereyi, baraj gölünü deniz olarak değerlendiriyorsunuz. Biz de 3-4 yaşından bu yana yüzmeye çalışıyoruz" dedi.
Görüntü Dökümü:
Kent yaşamının stresinden kurtarılması amacıyla Avcılar sahilinde hafta sonları yürüyüşler düzenleyen, halkın bu alanlardan daha fazla yararlanması için çaba harcadıklarını belirten Türkiye'nin tek engelli belediye başkanı, Hançerli, bu sabah bir grup sporcu ile yüzdü. Avcılar sahilinde yüzen Hançerli, kent yaşamında insanların bütün gün hareketsiz kaldığını, trafikte stres içerisinde kaldıklarını belirtirken, herkesi spor yapmaya çağırdıklarını söyledi. Hançerli, yüzme konusundaki bir soru üzerine, “Biz baraj yakınındaki bir köyde doğduk. Denizi görmeyince dereyi, baraj gölünü deniz olarak değerlendiriyorsunuz. Biz de 3-4 yaşından bu yana yüzmeye çalışıyoruz" dedi.
Görüntü Dökümü:
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-Hançerli'nin yüzmesi
-Açıklamaları
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