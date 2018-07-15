Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul
Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü önüne gelenler demokrasi nöbeti tuttu.
Emniyet müdürlüğü önünde toplananlar Türk bayrakları açtı. Vatan Caddesi'nde ilerleyen araçlar toplananlara korna çalarak destek verdi.
Görüntü dökümü
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-Vatan Caddesi'nde toplanan kalabalık
-Ellerinde bayraklar olan vatandaşlar
-Kornalarıyla destek veren araç sürücüleri
-Yanan meşaleler
-Genel ve detaylar
İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE 15 TEMMUZ NÖBETİ
Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü önüne gelenler demokrasi nöbeti tuttu. Emniyet müdürlüğü önünde toplananlar Türk bayrakları açtı. Vatan Caddesi'nde ilerleyen araçlar toplananlara...
15 Temmuz 2018 Pazar 23:21
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