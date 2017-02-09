İSTANBUL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI Ö.C. TUTUKLANDI (1)

Haber-Kamera: Serpil KIRKESER - Çağatay KENARLI - Ersan SAN / İstanbul
Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C., Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Ö.C. sağlık kontrolünün ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.
Ö.C. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Görüntü Dökümü:
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(Geçilen Görüntü)
-Ö.C.'nin hastaneden çıkışı
(Ek Görüntü)
-Adliyeden detay
-Ö.C.'nin bulunduğu aracın çıkışı
09.02.2017 - 10.53 -Haber Kodu : 170209027