İstanbul
Beyoğlu'nda İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi serbest bırakıldı.
Galataray Meydanı'nda Antikapitalist Müslümanlar’ın düzenlediği yeryüzü sofrasına polis izin vermedi. Gruptakiler ısrar edince polis müdahale etti. Eliaçık’ın aralarından bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 kişi, Vatan Caddesi’nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Gözaltı alınan 4’ü kadın 8 kişi daha sonra serbest bırakıldı.
İSTANBUL - ELİAÇIK'IN DA ARALARINDA YER ALDIĞI 8 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI
İstanbul Beyoğlu'nda İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi serbest bırakıldı. Galataray Meydanı'nda Antikapitalist Müslümanlar’ın düzenlediği yeryüzü sofrasına polis izin vermedi. Gruptakiler ısrar...
07 Mayıs 2019 Salı 09:04
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