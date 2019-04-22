 İSTANBUL- EKREM İMAMOĞLU'NA ÇİN BAŞKONSOLOSUNDAN ZİYARET

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - İbrahim MAŞE, İSTANBUL()

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu.

Ekrem İmamoğlu'nu mazbatasını aldıktan sonra başkonsoloslar düzeyinde ilk tebrik ziyaretini Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei'den geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'de bulunan hizmet binasına gelen Cui Wei ve beraberindekileri İmamoğlu makamında kabul etti. İstanbul ile Çin arasında çok sıcak ilişkilerin olduğunu söyleyen İmamoğlu, ilk ziyareti yaptıklarından dolayı heyete teşekkür etti.

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei de, Çin ile Türkiye arasında, siyasi, ticaret, kültürel ve ekonomik ilişkilerin çok iyi ve önemli olduğunu belirterek İstanbul'un da bu ilişkiler içinde önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Daha sonra basına kapalı olarak devam eden ikilinin görüşmesi yaklaşık yarım saat sürdü.



Görüntü dökümü

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-Başkonsolosun gelişi

-İmamoğlu'nun başkonsolosu karşılaması

-İkilinin sohbet etmesi

-Genel ve detaylar

