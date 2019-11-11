İSTANBUL - (ek görüntüyle) - UZUN SÜRE DÜŞÜNDÜ, OTOBÜSÜ ÇALIŞTIRDI, KAMERAYI KAPATTI
- Beşiktaş'taki otobüs dehşeti.. - Sürücü kamerayı kapatma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı Haber-Kamera: Ali ABLAY - İstanbul Beşiktaş'ta durağa dalan özel halk otobüsü sürücüsünün, güvenlik kamerasına kapatma...
- Beşiktaş'taki otobüs dehşeti..
- Sürücü kamerayı kapatma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Haber-Kamera: Ali ABLAY - İstanbul
Beşiktaş'ta durağa dalan özel halk otobüsü sürücüsünün, güvenlik kamerasına kapatma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Necdet Karakuş'un bir süre sürücü koltuğundan oturduktan sonra bir süre düşündüğü, sonra aracı çalıştırıp kamerayı kapattığı görülüyor.
Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu 1 kişinin ölmüş, 12 kişi ise yaralanmıştı.
Otobüsün güvenlik kamera görüntülerinin tutuklanan sürücü Necdet Karakuş'un kapattığı açıklanmıştı. O anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Necdet Karakuş'un bir süre sürücü koltuğundan oturduktan sonra bir süre düşündüğü, sonra aracı çalıştırıp kamerayı kapattığı görülüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Sürücünün kamerayı kapatması (ek görüntülerle)
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