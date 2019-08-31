banner325

Son Dakika

 İSTANBUL - (ek görüntüyle) SULTANBEYLİ'DE KADIN CİNAYETİ

  Haber-Kamera: İsa ALMAÇAYIR - İstanbul - SULTANBEYLİ'de bir kadın, boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından boynundan ve sırtından bıçaklanarak öldürüldü. Olay Sultanbeyli'de gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgile...

GÜNDEM 31.08.2019, 17:00
 İSTANBUL - (ek görüntüyle) SULTANBEYLİ'DE KADIN CİNAYETİ

 

Haber-Kamera: İsa ALMAÇAYIR - İstanbul - SULTANBEYLİ'de bir kadın, boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından boynundan ve sırtından bıçaklanarak öldürüldü.
Olay Sultanbeyli'de gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgile göre  4 çocuk annesi Zeynep Yavuz (35) ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Ömer Yavuz arasında  henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında  Ömer Yavuz,  Zeynep Yavuz'u boynundan ve sırtından defalarca bıçakladı. Bina sakinlerinin çağırdığı sağlık ekipleri talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırgan Ömer Yavuz polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zeynep Yavuz'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç kadının daha önce de defalarca dayak yediği belirtilirken Ömer Yavuz'un cinayetten önce 4 çocuğunu İzmit'teki ailesinin yanını gönderdiği kaydedildi.

Görüntü Dökümü:
----------
-Olay yerinden görüntüler
-Ölen kadın ile zanlının fotoğrafı

Yorumlar (0)
25°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 31 Ağustos 2019
İmsak 04:51
Güneş 06:22
Öğle 13:10
İkindi 16:51
Akşam 19:47
Yatsı 21:12
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Ankaragücü 3 5
6. Trabzonspor 2 4
7. Galatasaray 3 4
8. Sivasspor 2 3
9. Malatyaspor 2 3
10. Beşiktaş 2 3
11. Antalyaspor 2 3
12. Gazişehir 2 3
13. Konyaspor 2 2
14. Kayserispor 3 1
15. Kasımpaşa 3 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 3 4
7. Osmanlıspor 3 4
8. Akhisar Bld.Spor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 3 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Man City 4 10
2. Liverpool 3 9
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. West Ham 4 7
6. Arsenal 3 6
7. M. United 4 5
8. Sheffield United 4 5
9. Chelsea 4 5
10. Burnley 3 4
11. Tottenham 3 4
12. Everton 3 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 3 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Atletico Madrid 2 6
4. Real Madrid 2 4
5. Real Valladolid 2 4
6. Deportivo Alaves 2 4
7. Osasuna 2 4
8. Celta de Vigo 3 4
9. Real Sociedad 3 4
10. Barcelona 2 3
11. Levante 2 3
12. Mallorca 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0