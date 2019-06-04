 İSTANBUL - (ek görüntüyle) İSTANBUL'DA BAYRAM TRAFİĞİ SÜRÜYOR- 3

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul

İstanbul'da bayramın ilk günü ziyaretler ve gezmeye çıkanlar nedeniyle trafik felç oldu.

İstanbul'da Ramazan bayramının ilk günü trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bayram ziyaretleri yapanlar ve gezmeye çıkanlar nedeniyle trafik felç oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin yoğunluk haritasına göre kentte saat 17.00 sıralarında yoğunluk yüzde 49 seviyesinde. Özellikle Avrupa'dan Asya'ya geçişte kilometrelerce yoğunluk oluştu.

Görüntü Dökümü

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-Bostancı D100'den görüntüler

-TEM Otoyolundan görüntüler

-15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde oluşan trafik

-D100 Kozyatağı'nda oluşan trafik

-Genel ve detay



