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İSTANBUL - (ek görüntülerde) SAHİLLER VE TAKSİM'DE SICAK HAVA YOĞUNLUĞU

  Haber: Zeki GÜNAL - Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN - İstanbul - İstanbul'da hava sıcaklığı arttı. Sıcak havayı fırsat bilenler sokaklara çıktı. Taksim'de bugün yoğunluk yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu İstanbul'da...

İSTANBUL - (ek görüntülerde) SAHİLLER VE TAKSİM'DE SICAK HAVA YOĞUNLUĞU

 

Haber: Zeki GÜNAL - Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN - İstanbul - İstanbul'da hava sıcaklığı arttı. Sıcak havayı fırsat bilenler sokaklara çıktı. Taksim'de bugün yoğunluk yaşandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu İstanbul'da sıcaklığın artacağını belirtmişti. Bugün hava sıcaklığı 20 dereceye ulaştı. Sıcak havayı fırsat bilenler sahil kenarlarına ve meydanlara akın etti. Taksim'e gelenler yoğunluk oluşturdu. Güneşin yüzünü göstermesiyle öğle saatlerinde İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti.

Görüntü Dökümü:
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-Taksim'deki kalabalık
-İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk
-Detaylar
Sahilde yürüyen insanlardan detay görüntü
-Boğazdan detay görüntü
-Bankta oturup boğazı izleyenlerden detay görüntü
-Kıyıda bisiklet sürenlerden detay görüntü
-Paten kayan çocuklardan detay görüntü
-Bebek arabasındaki bebeklerden detay görüntü
-Sevgililerin el ele tutuşup yürümesinden detay görüntü
-Boğazı fotoğraflayanlardan detay görüntü
-Fotoğraf çektirenlerden detay görüntü
-Köpekten detay görüntü
-Genel ve yakın detaylar 


 

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