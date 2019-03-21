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İSTANBUL - (ek bilgilerle) BEYAZIT'TA ÖZEL HALK OTOBÜSÜ KAZASI :3 YARALI

- Kazanın hemen ardından çekilen görüntülerle - Otobüs sürücüsünün araçta teknik arıza oluştuğunu söylediği öğrenildi. Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Hüseyin COŞKUN - Zeki GÜNAL - Yılmaz BEZGİN - İstanbul Beyazıt'ta özel...

İSTANBUL - (ek bilgilerle) BEYAZIT'TA ÖZEL HALK OTOBÜSÜ KAZASI :3 YARALI

- Kazanın hemen ardından çekilen görüntülerle

- Otobüs sürücüsünün araçta teknik arıza oluştuğunu söylediği öğrenildi.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Hüseyin COŞKUN - Zeki GÜNAL - Yılmaz BEZGİN - İstanbul
Beyazıt'ta özel halk otobüsünün kaza yapması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza saat 10.00 sıralarında Beyazıt'ta meydana geldi. Özel halk otobüsü sürücüsü Yüksel Kostuk, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yeşil alana da giren otobüs 5 araca çarptı. Kazada yaralananlar için olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay gelen ambulanslarla yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 65 yaşındaki Çin vatandaşı Cuichan Zhou, Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Mine Sarsağ Gümüş ise Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İki ayağı koptuğu öğrenilen Gümüş'ün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

TEKNİK ARIZA DEĞERLENDİRİLİYOR
Gözaltına alınan sürücü Yüksel Kostuk'un ilk ifadesinde araçta sıkıntı oluştuğunu ve kontrolü kaybettiğini söylediği öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Yaralılar
-Yaralılara müdahale
-Hasarlı araçlar
-Kaza yerinin havadan görüntüsü
-Detaylar

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