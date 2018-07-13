İSTANBUL  - (ek bilgi) "ZABITALAR YÜRÜME ENGELLİ KİŞİYİ KALDIRIMA BIRAKTI" İDDİASI

* Şişli Belediyesi,

" Ufuk Ozan adlı vatandaşımızla ilgili bölge halkından gelen yoğun şikayet nedeniyle kendisiyle görüşmeler yapılmış, kendisinin evinin Kağıthane'de olduğunu bildirmesi beyanı sonrasında polis ekipleriyle birlikte evine bırakılmıştır"

Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL ()

Mendil satarak geçimini sağlayan yürüme engelli bir kişinin, zabıta ekipleri tarafından alınarak Kağıthane'de kaldırıma bırakıldığı iddiası üzerine Şişli Belediyesi açıklama yaptı.

Yazılı açıklamada, "İlçemiz sınırları içerisinde halkı rahatsız eden, arabaların camlarını silerek para talebinde bulunan veya vatandaştan rahatsız edici bir şekilde para talebinde bulunan kişiler İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğümüz ekipleri tarafından tespiti halinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'nin ilgili birimlerine teslim edilmektedir. Haberlerde adı geçen Ufuk Ozan adlı vatandaşımızla ilgili bölge halkından gelen yoğun şikayet nedeniyle kendisiyle görüşmeler yapılmış, kendisinin evinin Kağıthane'de olduğunu bildirmesi beyanı sonrasında polis ekipleriyle birlikte evine bırakılmıştır" denildi



Görüntü Dökümü

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-Ufuk Kozan ile röportaj

-Ufuk Kozandan genel ve yakın detaylar

-Sağlık ekiplerinden detay görüntü

-Kozanın ambulansa alınması

-Ambulansın gidişi



