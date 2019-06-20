 İSTANBUL - DEMİRTAŞ'IN "CUMHURBAŞKANINA HAKARET" DAVASINDA BİRLEŞTİRME KARARI

Serpil KIRKESER /İstanbul - HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava, Bakırköy 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ve şikayetçisinin eski Başbakan Ahmet Davutoğlu olduğu dava ile birleştirildi. Mahkeme birleştirme kararında, her iki dava arasında şahsi, fiili ve hukuki irtibat bulunduğunu belirtti.

DEMİRTAŞ DURUŞMAYA KATILMADI

Bakırköy Adalet Sarayı'nda bulunan 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya başka suçtan tutuklu bu davadan tutuksuz olan sanık Selahattin Demirtaş katılmadı. Şikayetçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı duruşmada avukatı Ferah Yıldız temsil etti. Hakim, Selahattin Demirtaş'ın cezaevi kanalıyla duruşmalara SEGBİS ile katılamayacağını bildiriren dilekçe gönderdiğini açıkladı.

"EYLEMİN HUKUKEN TEK FİİL OLUP OLMADIĞI HUSUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ İFADE EDİLDİ

Mahkeme, Atatürk Havalimanı'nda yaptığı konuşmada müşteki Ahmet Davutoğlu hakaret ettiği iddiasıyla Demirtaş hakkında Bakırköy 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nda dava açıldığı, davada karar verildiği ve davanın İstinaf Mankemesi'nde bozularak mahkemesine gönderildiğini hatırlattı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nin 18 Nisan 2019 tarihli bozma gerekçesinde ise Bakırköy 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava dosyası ile Bakırköy 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyası ile birleştirilmesi ve eylemin hukuken tek fiil olup olmadığı hususunda değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

"DAVALARIN BİRLEŞTİRMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

Demirtaş'ın avukatı Fırat Epözdemir, Bakırköy 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava ile bu davanın birleştirilmesini talep ederek, "Şayet birleştirilme kararı verilmeyecek ise müvekkilimin bir sonraki duruşmada bizzat mahkemede hazır edilmesini talep ediyoruz" dedi.

DAVALAR BİRLEŞTİRİLDİ

Mahkeme, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan açılan kamu davasının, aralarında şahsi, fiili ve hukuki irtibat bulunduğu gerekçesiyle Bakırköy 7. Asliye Ceza mahkemesi'nde açılan dava ile birleştirilmesine karar verdi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Selahattin Demirtaş, Rusya ziyaretinin ardından 2015 yılının Aralık ayında Atatürk Havalimanı'nda yaptığı konuşmada kullandığı ifadelerle eleştiri sınırlarını aştığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel haklarına haksız saldırı niteliği taşıdığı belirtiliyor. Demirtaş'ın “Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapsi isteniyor. HDP'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan Selahattin Demirtaş çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak 4 Kasım 2016 tarihinde Edirne Cezaevi'ne konulmuştu.



