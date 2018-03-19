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- İSTANBUL'DAKİ TERÖR OPERASYONU: 1 KİŞİ TUTUKLANDI

  Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin gözaltına aldığı bir kişi tutuklandı. Polis,  Suriye'de eğitim alarak Türkiye'ye gelen ve eylem hazırlığında olduğu iddia edilen...

- İSTANBUL'DAKİ TERÖR OPERASYONU: 1 KİŞİ TUTUKLANDI

 
Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin gözaltına aldığı bir kişi tutuklandı.
Polis,  Suriye'de eğitim alarak Türkiye'ye gelen ve eylem hazırlığında olduğu iddia edilen K.Z.'yi  7 Mart'ta gözaltına aldı. Terör örgütü TKEP/L 'ye üyelikten kaydı bulunan K.Z.'nin yakalandığı evde yapılan aramada bir tabanca ele geçirildi. 14 Mart'ta adliyeye sevk edilen K.Z. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 

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