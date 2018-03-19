- İSTANBUL'DAKİ TERÖR OPERASYONU: 1 KİŞİ TUTUKLANDI



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin gözaltına aldığı bir kişi tutuklandı.

Polis, Suriye'de eğitim alarak Türkiye'ye gelen ve eylem hazırlığında olduğu iddia edilen K.Z.'yi 7 Mart'ta gözaltına aldı. Terör örgütü TKEP/L 'ye üyelikten kaydı bulunan K.Z.'nin yakalandığı evde yapılan aramada bir tabanca ele geçirildi. 14 Mart'ta adliyeye sevk edilen K.Z. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.