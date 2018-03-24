Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul
İstanbul'da nevruz öncesi terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 6'sı tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, nevruz öncesi terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyon düzenlemişti. Operasyonda 2'si 18 yaşından küçük toplam 11 kişiyi gözalttına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 18 yaşından küçük 2 şüpheli savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 9 şüpheliden 6'sı çıkartıldıkları mahkemede 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
-İSTANBUL'DAKİ PKK OPERASYONU: 6 KİŞİ TUTUKLANDI
Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul İstanbul'da nevruz öncesi terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 6'sı tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü...
24 Mart 2018 Cumartesi 14:25
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