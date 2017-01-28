İSTANBUL'DAKİ "HUZUR TÜRKİYE - 2" DENETİMİ

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Ramazan EĞRİ-Soner HASIRCIOĞLU-Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL



Emniyet Genel Müdürlüğü'nce 81 ilde eş zamanlı başlatılan "Huzur Türkiye - 2" denetiminin İstanbul ayağında 5 bin polisin katılımıyla 39 ilçede genel asayiş denetimi yapıldı. Helikopter destekli denetimlerde, şüpheli görülen araçlar durdurularak arama yapılırken, vatandaşlara da genel bilgi taraması (GBT) yapıldı. Polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdurarak arama yaptı. Araç içindekilerin de üzerinde arama yapan polis, GBT denetimi de gerçekleştirdi. Denetime polis helikopterleri de havadan destek verdi.

81 İLDE EŞ ZAMANLI DENETİM

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden denetime ilişkin yapılan açıklamada ise "Ülkemizde huzur ve güvenliğin teminatı Emniyet Teşkilatı 28 Ocak akşamı 81 ilimizin tamamında eş zamanlı olarak uygulama gerçekleştiriliyor. Zorlu hava şartlarında, aranan şahıs ve araçların yakalanması, suçluların caydırılması ve huzur ve güven ortamının devamının sağlanması adına yapılan uygulamalar esnasında özgürlük-güvenlik dengesine özen gösteriliyor.

"9031 EKİP, 12 HELİKOPTER, 19 DENİZ ARACI, 201 DETEKTÖR POLİS KÖPEĞİ, 50.696 PERSONEL..."

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ve ilgili Daire Başkanlarının Koordinasyon Merkezinden canlı bağlantılarla takip ettiği uygulamaya Asayiş, Terör, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Trafik, Uyuşturucuyla Mücadele, Deniz ve Havacılık Şubelerinden toplam 9031 Ekip, 12 helikopter, 19 deniz aracının, 201 detektör polis köpeği, 50.696 personel katılıyor. Şehir giriş/çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 4967 hassas noktada şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapılıyor. Yapılan uygulama sonuçlarına ilişkin veriler Genel Müdürlüğümüz tarafından bilahare bildirilecek’’ denildi.

Görüntü Dökümü

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(BEŞİKTAŞ)

-Beşiktaş denetim noktasından genel görüntü

-Gelen araç araması

-GBT Sorgulaması

-Arac içindekilerin üst araması

-Helikopter görüntüsü

-Genel ve detaylar

(FATİH)

-Denetim noktasından detay

-Polislerin araçlarda arama yapması

-Polisin takside arama yapması

-Helikopterden görüntü

-Vatandaş röp.

-Genel ve detaylar

(KADIKÖY)

-Polis helikopterinden görüntü

-Polisin vatandaşları araması

-Kadıköy İskele meydanından görüntü

-Genel ve detaylar

28.01.2017 - 21.44 Haber Kodu : 170128174