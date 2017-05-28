İSTANBUL'DAKİ "DARBE GİRİŞİMİNİN PLANLAYICILARI" YARIN HAKİM KARŞISINA ÇIKIYOR

* DURUŞMANIN SAVCILIĞINI İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCISI İRFAN FİDAN YAPACAK.

* Fetullah Gülen ile "Yurtta Sulh Konseyi" İstanbul yapılanmasında yer alan 11 sanık hakkında 92'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 174'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'daki eylemleri organize ettiği belirtilen "Yurtta Sulh Konseyi"nin İstanbul yapılanmasında yer aldığı iddia edilen 6'sı general, 17'si kurmay subay olan 24 darbeci asker yarın Silivri'de hakim karşısına çıkacak.

Duruşmanın savcılığını, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan yapacak.

89 KİŞİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTULUYORLAR

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan davada, sanıklar arasında yer alan ve "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi olduğu belirtilen 10 sanık ile FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen, İstanbul'da darbecilerin ateşiyle şehit olan 89 kişiden sorumlu tutuluyor.

SUÇTAN ZARAR GÖRENLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafında hazırlanan 351 sayfalık iddianamede, İstanbul genelinde darbecilerin ateşiyle hayatını kaybeden 89 isim "maktül", olay tarihinde kaçırılmaya teşebbüs edilen 1'nci Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Harp Okulu Komutanı Mesut Özel, Deniz Harp Akademisi Komutanı Tayyar Ertem ve eşi Emel Ertem ile Harp Akademileri Komutanı Tahir Bekircioğlu "müşteki" olarak yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Doğan Şirketler Grubu Holding'in de aralarında bulunduğu 95 kişi ve kurum da "suçtan zarar görenler" sıfatıyla iddianamede yer alıyor.

89 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İddianamede İstanbul'da darbe girişimine katılan askerlerin ateş açması sonucu 2'si asker, 5'i polis, 82'si sivil olmak üzere toplam 89 kişinin hayatını kaybettiği, kolluk görevlileri dahil 719 kişiye karşı hedef gözetmeksizin silahla veya tankla ateş açıldığı, 685'inin yaralandığı, 148 kişiye karşı yağma ve hürriyeti tahdit eylemi gerçekleştiği, 214 kişiye ait mal ile kamu malının zarar gördüğü tespitlerine yer veriliyor.

9 SANIK FİRARİ

İddianamede, 1 numaralı şüpheli olan FETÖ elabaşısı Fetullah Gülen ile birlikte; Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, Albay Ahmet Zeki Gerehan, Kurmay Albay Onur Özden, Kurmay Albay Rıfkı Keser, Kurmay Albay Uzay Şahin, Kurmay Yarbay İrfan Arat, Kurmay Yarbay Engin Durmaz ve Kurmay Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu'nun firari oldukları ve haklarında yakalama kararı bulunduğu belirtiliyor.

TUTUKLU ŞÜPHELİLER

Tutuklu şüphelilerin isimleri ise şöyle: 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Erdal Öztürk, Tümgeneral Fethi Alpay, Tuğgeneral Eyüp Gürler, Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, Tuğgeneral Yüksel Durak, Kurmay Albay Ahmet Gümüş, Kurmay Albay Mehmet Kapan, Kurmay Albay Muzaffer Düzenli, Kurmay Albay Müslüm Kaya, Kurmay Albay Nebi Gazneli, Kurmay Albay Ömer Faruk Özköse, Kurmay Albay Sadık Cebeci, Kurmay Yarbay Şakir Çınar, Kurmay Yarbay Fatih Karakaya ve Kurmay Binbaşı Murat Yanık.

ŞÜPHELİLERİN İŞLEDİĞİ İDDİA EDİLEN SUÇLAR

İşlendiği belirtilen suçlar şunlar: "Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, (7) kez olmak üzere bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme, (82) kez olmak üzere tasarlayarak bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle kasten öldürme, (2 kez) cebir kullanarak, silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevinin sağladığı nüfus kötüye kullanılmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs etme, (2 kez) cebir kullanmak suretiyle gece vakti, silahla, kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ve birden fazla kişi tarafından birlikte konut dokunulmazlığını ihlal etme, (2 kez) cebir kullanmak suretiyle gece vakti, silahla, kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ve birden fazla kişi tarafından birlikte konut dokunulmazlığını ihlal etme, silahlı terör örgütü kurmak, kara ulaşım araçlarının alıkonulması ( 4 kez), hava ulaşım araçlarının alıkonulması (2 kez), gece vakti, cebir kullanmak suretiyle, silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal ( 2 kez), haberleşmenin engellenmesi, iş yeri dokunulmazlığını ihlal, (7) kez olmak üzere silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi, silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi." Fetullah Gülen'in 92 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 56 yıldan 174 yıla kadar hapsi isteniyor.

DARBECİ ASKERLERE 3'ER KEZDEN 92'ŞER KEZE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ...

Şüpheliler Tümgeneral Fethi Alpay, Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, Tuğgeneral Eyüp Gürler, Muzaffer Düzenli, Uzay Şahin, Onur Özden, Ahmet Zeki Gerehan, Mehmet Murat Çelebioğlu ve Murat Yanık hakkında da aynı suçlardan ayrı ayrı 92 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 56 yıldan 174 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor. Şüpheliler Engin Durmaz, Mehmet Kapan ve Fatih Karakaya hakkında 47'şer kez, şüpheli Sadık Cebeci hakkında 17 kez, şüpheliler Nebi Gazneli, Müslüm Kaya hakkında 6'şar kez, şüpheliler Şakir Çınar, Rıfkı Keser, İrfan Arat, Ömer Faruk Özköse, Ahmet Gümüş, Erdal Öztürk ve Yüksel Durak hakkında ise 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

YURTTA SULH KONSEYİ İSTANBUL YAPILANMASI

İddianamede, "Yurtta Sulh Konseyi İstanbul Yapılanması"nın; şüpheliler Fethi Alpay, Mehmet Nail Yiğit, Özkan Aydoğdu, Eyüp Gürler, Muzaffer Düzenli, Uzay Şahin, Onur Özden, Ahmet Zeki Gerehan, Mehmet Murat Çelebioğlu ve Murat Yanık'tan oluştuğu belirtiliyor.



