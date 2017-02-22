İstanbul'daki "Darbe Girişimi Ana İddianamesi" tamam

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki ana darbe soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından onaylandı. Fetullah Gülen 1 numaralı şüpheli. 9'u firari 24 sanığın, 6'si general, 17'si de subay. 89 kişinin ölümünden sorumlu tutulan, Fetullah Gülen ve "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi Tümgeneral Fethi Alpay, Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, Tuğgeneral Özkan Aydoğdu ve Tuğgeneral Eyyüp Gürler'in de aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında 92'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 174'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Darbe gecesinin İstanbul bilançosu iddianameye şöyle yansıdı ; - 2'si asker, 5'i polis, 82'si sivil olmak üzere toplam 89 kişi hayatını kaybetti. Kolluk görevlileri dahil 719 kişiye karşı hedef gözetmeksizin silahla veya tankla ateş açıldı. 685 kişi yaralandı, 148 kişiye karşı yağma ve hürriyeti tahdit eylemi gerçekleşti, 214 kişiye ait mal ile kamu malı zarar gördü.

İddianamede FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen, 6 general ve 17 subay olmak üzere 9'u firari 24 kişi şüpheli olarak yer aldı. Fetullah Gülen ile "Yurtta Sulh Konseyi" İstanbul Yapılanması"nda yer alan 10 şüpheli hakkında 92'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 174'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

SUÇTAN ZARAR GÖRENLER...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafında hazırlanan 351 sayfalık iddianamede, İstanbul genelinde darbecilerin ateşiyle hayatını kaybeden 89 isim "maktül" sıfatıyla, olay tarihinde kaçırılmaya teşebbüs edilen 1'nci Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Harp Okulu Komutanı Mesut Özel, Deniz Harp Akademisi Komutanı Tayyar Ertem ve eşi Emel Ertem ile Harp Akademileri Komutanı Tahir Bekircioğlu ise müşteki olarak yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı, Doğan Şirketler Grubu Holding, Dijitürk Genel Müdürlüğü, Casper Bilgisayarlar Sistemi Anonim Şirketi de "suçtan zarar görenler" sıfatıyla yer aldı.

89 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ... 719 KİŞİYE ATEŞ EDİLDİ...

İddianamede İstanbul'da darbe girişimine katılan askerlerin ateş açması sonucu 2'si asker, 5'i polis, 82'si sivil olmak üzere toplam 89 kişinin hayatını kaybettiği, kolluk görevlileri dahil 719 kişiye karşı hedef gözetmeksizin silahla veya tankla ateş açıldığı ve 685'inin yaralandığı, 148 kişiye karşı yağma ve hürriyeti tahdit eylemi gerçekleştiği, 214 kişiye ait mal ile kamu malının zarar gördüğü tespitlerine yer verildi.

FİRARİ ŞÜPHELİLER...

İddianamede, FETÖ elabaşısı Fetullah Gülen 1 numaralı şüpheli, Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, Albay Ahmet Zeki Gerehan, Kurmay Albay Onur Özden, Kurmay Albay Rıfkı Keser, Kurmay Albay Uzay Şahin, Kurmay Yarbay İrfan Arat, Kurmay Yarbay Engin Durmaz ve Kurmay Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli olarak yer alıyor.

TUTUKLU ŞÜPHELİLER...

İddianamede, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Erdal Öztürk, Tümgeneral Fethi Alpay, Tuğgeneral Eyyüp Gürler, Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, Tuğgeneral Yüksel Durak, Kurmay Albay Ahmet Gümüş, Kurmay Albay Mehmet Kapan, Kurmay Albay Muzaffer Düzenli, Kurmay Albay Müslüm Kaya, Kurmay Albay Nebi Gazneli, Kurmay Albay Ömer Faruk Özköse, Kurmay Albay Sadık Cebeci, Kurmay Yarbay Şakir Çınar, Kurmay Yarbay Fatih Karakaya ve Kurmay Binbaşı Murat Yanık tutuklu şüpheli olarak bulunuyor.

İDDİANAME MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ...

Başsavcıvekili İsmail Uçar'ın onayladığı iddianame ile birlikte 72 klasör evrak İstanbul 14 Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkeme heyeti, 15 gün içerisinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde bir karar vermesi bekleniyor. İddianamenin kabulü halinde şüphelilerin önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.

ATFEDİLEN SUÇLAMLAR...

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen hakkında ; "Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, (7) kez olmak üzere bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme, (82) kez olmak üzere tasarlayarak bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle kasten öldürme, (2 kez) cebir kullanarak, silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevinin sağladığı nüfus kötüye kullanılmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs etme, (2 kez) cebir kullanmak suretiyle gece vakti, silahla, kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ve birden fazla kişi tarafından birlikte konut dokunulmazlığını ihlal etme, (2 kez) cebir kullanmak suretiyle gece vakti, silahla, kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ve birden fazla kişi tarafından birlikte konut dokunulmazlığını ihlal etme, silahlı terör örgütü kurmak, kara ulaşım araçlarının alıkonulması ( 4 kez), hava ulaşım araçlarının alıkonulması (2 kez), gece vakti, cebir kullanmak suretiyle, silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işyeri dokunulmazlığını ihlal ( 2 kez), haberleşmenin engellenmesi, işyeri dokunulmazlığını ihlal, (7) kez olmak üzere silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi, silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi" suçlarından 92 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 56 yıldan 174 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

DARBECİ ASKERLERE 3'ER KEZDEN 92'ŞER KEZE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ...



Şüpheliler Tümgeneral Fethi Alpay, Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, Tuğgeneral Eyyüp Gürler, Muzaffer Düzenli, Uzay Şahin, Onur Özden, Ahmet Zeki Gerehan, Mehmet Murat Çelebioğlu ve Murat Yanık hakkında da aynı suçlardan ayrı ayrı 92 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 56 yıldan 174 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istenen iddianamede, şüpheliler Engin Durmaz, Mehmet Kapan ve Fatih Karakaya hakkında 47 kez, şüpheli Sadık Cebeci hakkında 17 kez, şüpheliler Nebi Gazneli, Müslüm Kaya hakkında 6 kez, şüpheliler Şakir Çınar, Rıfkı Keser, İrfan Arat, Ömer Faruk Özköse, Ahmet Gümüş, Erdal Öztürk ve Yüksel Durak hakkında ise 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

YURTTA SULH KONSEYİ İSTANBUL YAPILANMASI...

İddianamede, İstanbul ilindeki darbe girişimi faaliyetlerini öncesinde yaptığı toplantılarla planlayan, görev taksimatı yapan, kontrol altına alınacak bölgeleri belirleyen, "Yurtta Sulh Konseyi İstanbul Yapılanması"nın; Fethi Alpay, Mehmet Nail Yiğit, Özkan Aydoğdu, Eyyüp Gürler, Muzaffer Düzenli, Uzay Şahin, Onur Özden, Ahmet Zeki Gerehan, Mehmet Murat Çelebioğlu ve Murat Yanık isimli şüphelilerden oluştuğu vurgulandı.



