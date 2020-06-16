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İstanbul dahil 5 ilin Emniyet Müdürü değişti

Emniyet teşkilatında kritik atamalar... İstanbul, Adana, Kahramanmaraş, Niğde ve Gümüşhane'nin il emniyet müdürleri değişti. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı'na, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.

GÜNDEM 16.06.2020, 11:23 16.06.2020, 16:28 Murat Aydın
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İstanbul dahil 5 ilin Emniyet Müdürü değişti

Emniyet teşkilatında kritik atamalar... İstanbul, Adana, Kahramanmaraş, Niğde ve Gümüşhane'nin il emniyet müdürleri değişti. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı'na, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.

Beş ilin emniyet müdürlerinin atamalarını içeren kararname Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. İstanbul, Adana, Kahramanmaraş, Niğde ve Gümüşhane‘nin il emniyet müdürleri değişti.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı; Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi.

Mustafa Çalışkan, 2 Eylül 2015’ten beri İstanbul İl Emniyet Müdürü olarak görev yapıyor.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Doğan İnci, Adana Emniyet Müdürlüğü’ne; Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü’ne; Gümüşhane Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, Niğde Emniyet Müdürlüğü’ne; Polis Başmüfettişi Celal Taşçı, Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü’ne atandı.

TEM Daire Başkanı Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanlarından biri oldu.

15 TEMMUZ GAZİSİ ASLAN, CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI OLDU

Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı. 15 Temmuz’da 2016’daki hain darbe girişiminde Jandarma Genel Komutanlığı’nda rehin alınan Turgut Aslan, başından vurularak ağır yaralanmış ve gazi unvanı almıştı. Devlet Övünç Madalyası sahibi olan Turgut Aslan, geçirdiği ağır ameliyatlarla hayata tutundu ve taburcu olur olmaz görevine devam etti.

ZAFER AKTAŞ'LA İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKN ÖNEMLİ DETAY

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde atanan Zafer Aktaş bundan tam 21 yıl önce çok kritik bir görev üstlenmiş çekirdek bir ekibin üyesiydi. Hazırladıkları rapor Türkiye'nin yakın tarihinde kirli izler bırakacak nitelikteki terör yapılanmasının da resmi belgelerle ilk tespitiydi...

TERÖRİSTBAŞI FETÖ AKTAŞ'IN RAPORUNNDAN SONRA ABD'YE GİTTİ

1999 yılında Fetullah Gülen’in emniyet ve devletin diğer kurumları içindeki yapılanması hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü bir araştırma başlatmıştı. Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden bir rapor hazırlaması istendi. Ankara emniyetinde bunun için çekirdek bir kadro oluşturuldu. O kadrodaki isimlerden biri de Zafer Aktaş’tı.  Yaklaşık 1 aylık çalışmanın ardından ‘Fetullah Gülen ve Işık Tarikatı’ başlıklı 46 sayfalık bir rapor hazırlandı. Raporda Aktaş’ın da imzası vardı. 19 Mart’ta tamamlanan ve Devlet Güvenlik Mahkemesi’ne sunulan raporda FETÖ’nün devletin en kritik kurumlarında nasıl örgütlendiği ve nihai hedefinin ne olduğu anlatılıyordu. Raporda Gülen’in yapılanması ‘Dini motifli siyasi hedefli bir terör örgütü’ olarak nitelendiriliyordu. Bu tespit o döneme kadar bu resmi olarak yapılmış ilk ve en net tespitti. Fetullah Gülen bu rapordan iki gün sonra 21 Mart 1999’da ‘tedavi’ gerekçesiyle Amerika’ya gitti. Bir daha da dönmeyerek örgütü oradan yönetmeye başladı.

#Zafer Aktaş #istanbulemniyet müdürü #emniyette atama
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