İSTANBUL'DA YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ YAPILDI

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK / İstanbul

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur 2019/18' adı altında asayiş denetimi gerçekleştirildi.

İstanbul'un 39 ilçesinde 2019 yılının 18'inci 'Yeditepe Huzur' denetimi yapıldı. Denetime, Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Beşiktaş'ta kurulan arama noktasında 20.00'dan itibaren gerçekleşen denetimde şüpheli araçlar durdurularak aranırken, çok sayıda kişi de genel bilgi taramasından (GBT) geçirildi. Çalışmalar 22.00'a kadar sürdürülecek.

Maltepe Gülsuyu Köprüsü'nde yapılan denetimlere, ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, trafik polisleri ve yunus polisleri katıldı. Özel harekat polisleri denetimlere destek verdi. Ekipler, şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı. Hassas burunlu narkotik köpekleri şüpheli araçlar üzerinde aramalar yaptı. Denetimler sırasında muayenesi eksik olan bir araç, çekici yardımıyla yedi emin otoparkına götürüldü.

Görüntü Dökümü

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BEŞİKTAŞ

-Denetim yapılan caddeden detay görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Şüpheli görülen araçların durdurulması

-Araçlardaki kişilerin üst araması ve GBT kontrolü yapılması

-Araçların aranması

-Güvenlik önlemi alan polislerden detay görüntü

MALTEPE

-Polis ekiplerinin araçları durdurması

-Polis ekiplerinin araçları araması

-Polis ekiplerinin kişilere kimlik kontrolü yapması

-Polislerin kişilerin üst aramaları yapması

-Denetime katılan özel harekat polisleri

-Denetime katılan polis köpeğinin arama yapması

-genel ve detay

