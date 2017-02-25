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İstanbul'da "Yeditepe Huzur" denetimi

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Soner HASIRCIOĞLU-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL İstanbul'da, 'Yeditepe Huzur' adı altında genel asayiş denetimi yapıldı. 39 ilçede çeşitli noktalarda gerçekleştirilen denetimlerde, kişiler ve araçlar üzerinde...

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" denetimi

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Soner HASIRCIOĞLU-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

İstanbul'da, 'Yeditepe Huzur' adı altında genel asayiş denetimi yapıldı. 39 ilçede çeşitli noktalarda gerçekleştirilen denetimlerde, kişiler ve araçlar üzerinde arama yapıldı.Yaklaşık 5 bin polisin katıldığı denetimin gerçekleştirildiği noktalardan biri olan Büyükdere Caddesi Şişli Camii önünde, durdurulan araçlar içinde arama yapıldı. Sürücüler ve şüpheli görülen bazı yayalar da durdurularak Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. "Yeditepe Huzur" denetiminin gece saatlerine kadar sürdürüleceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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ŞİŞLİ

-Şişli Camii önü Huzur Denetimi yerinden görüntü

-Ekiplerin araçları durdurması

-Sürücülerin ve yolcuların üstlerinin aranması

-Bazı yayalarının durdurulması

-Araçların aranması

-Polisin GBT uygulamasından görüntü

-Genel ve Detaylar

FATİH

- Uygulama yapan polisler

- Uygulamaya takılan araçların aranması

- kadın polisin arama yapması

- Vatandaşlar ile röp

- Genel ve detaylar

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