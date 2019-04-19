İSTANBUL'DA 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, ()

İstanbul'da, 'Yeditepe Huzur' adı altında havadan, karadan ve denizden asayiş denetimleri gerçekleştirildi. Denetim noktalarında şüpheli görülen kişiler durdurulup GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgusu yapılırken, araçlar da uzman polis köpeklerinin de yardımıyla arandı.

İstanbul genelinde 'Yeditepe Huzur' isimli asayiş denetimleri düzenlendi. 2019 yılında 7'nci kez yapılan denetimler kapsamında ekipler kurulan denetim noktalarında şüpheli gördükleri araç ve kişileri durdurarak, arama yaptı. Denetim noktalarından biri de Fatih, Turgut Özal Millet Caddesi oldu. Denetimlerde şüpheli görülen kişiler durduruldu, GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgusu ve üst araması yapıldı. Uzman polis köpeği 'Fırtına'nın da katıldığı denetimde, araçlar da didik didik arandı.

Görüntü Dökümü:

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-Polis ekipleri

-Kişilerin aranması

-Araçların aranması

-Polis köpeği

-Genel ve detaylar

