İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimi// ek bilgilerle

İSTANBUL - İSTANBUL‘DA “YEDİTEPE HUZUR" DENETİMİ(ek bilgilerle)

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Soner HASIRCIOĞLU-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL



İstanbul'da, 'Yeditepe Huzur' adı altında genel asayiş denetimi yapıldı. 39 ilçede çeşitli noktalarda gerçekleştirilen denetimlerde, kişiler ve araçlar üzerinde arama yapıldı.Yaklaşık 5 bin polisin katıldığı denetimin gerçekleştirildiği noktalardan biri olan Büyükdere Caddesi Şişli Camii önünde, durdurulan araçlar içinde arama yapıldı. Sürücüler ve şüpheli görülen bazı yayalar da durdurularak Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. "Yeditepe Huzur" denetiminin gece saatlerine kadar sürdürüleceği belirtildi.

DENETİMİN BİLANÇOSU



Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre İstanbul'da yapılan denetimler sonucunda, 25 bin 859 kişi kimlik kontrolünden geçirilirken hakkında arama kararı bulunan 83 kişi gözaltına alındı. Durdurulan araç ve kişilerin üzerinde yapılan aramada 3 silah, 6 kurusıkı tabanca, 2296 gram uyuşturucu ele geçirildi. Denetlenen 527 işyerinden 29 hakkında adli ve idari işlem yapılırken yine denetlenen 5 bin 954 araçtan 227'na işlem yapıldı. Denetlemeler sonunda araç ve işyerlerine toplam 137 bin 743 lira para cezası uygulandı.

Görüntü Dökümü:

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ŞİŞLİ

-Şişli Camii önü Huzur Denetimi yerinden görüntü

-Ekiplerin araçları durdurması

-Sürücülerin ve yolcuların üstlerinin aranması

-Bazı yayalarının durdurulması

-Araçların aranması

-Polisin GBT uygulamasından görüntü

-Genel ve Detaylar

FATİH

- Uygulama yapan polisler

- Uygulamaya takılan araçların aranması

- Bayan polisin arama yapması

- Vatandaşlar ile röp

- Genel ve detaylar

25.02.2017 - 21.40 Haber Kodu : 170225172