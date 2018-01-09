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İSTANBUL'DA "YEDİTEPE HUZUR" DENETİMİ: 107 GÖZALTI

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 36'ıncı "Yeditepe Huzur Denetimi" kapsamında 107 kişi gözaltına alındı.  Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İstanbul'da yapılan...

İSTANBUL'DA "YEDİTEPE HUZUR" DENETİMİ: 107 GÖZALTI

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL
İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 36'ıncı "Yeditepe Huzur Denetimi" kapsamında 107 kişi gözaltına alındı. 

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İstanbul'da yapılan denetimler sonucunda 11 bin 996 kişi kimlik kontrolünden geçirilirken hakkında yakalama kararı bulunan 107 kişi gözaltına alındı. Durdurulan araç ve kişilerin üzerinde yapılan aramada 4 silah, 4 kurusıkı tabanca, 54 gram ve 5 adet uyuşturucu hapı ele geçirildi. Denetlenen 355 işyerinden 26 hakkında adli ve idari işlem yapılırken yine denetlenen 3 bin 344 araçtan 81'ine işlem yapıldı. Denetlemeler sonunda araç ve işyerlerine toplam 176 bin 964 lira para cezası uygulandı.
 
 

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