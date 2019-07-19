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İSTANBUL'DA "YEDİTEPE HUZUR-12" DENETİMLERİ YAPILDI

Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ-Soner HASIRCIOĞLU-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul Dha İstanbul'un birçok noktasında "Yeditepe Huzur -12" denetimleri yapıldı. Denetimlere özel harekat polisleri, narkotik köpekleri ve polis helikopteri de destek verdi. İstanbul'un...

İSTANBUL'DA "YEDİTEPE HUZUR-12" DENETİMLERİ YAPILDI

Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ-Soner HASIRCIOĞLU-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul Dha
İstanbul'un birçok noktasında "Yeditepe Huzur -12" denetimleri yapıldı. Denetimlere özel harekat polisleri, narkotik köpekleri ve polis helikopteri de destek verdi.
İstanbul'un çeşitli ilçelerinde eş zamanlı olarak 12'nci Yeditepe Huzur denetimleri gerçekleştirildi. Kadıköy Altıyol Kuşdili Caddesi'nde yapılan denetimlere, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polisleri ve yunus polisleri katıldı. Hassas burunlu köpekler eşliğinde şüpheli bulunarak durdurulan araçlarda aramalar yapıldı. Polis helikopteri ise denetimlere havadan destek verdi. Polis ekipleri, şüpheli gördükleri kişileri, üzerlerini arayarak kimlik sorgulamasından geçirdi.
Fatih Millet Caddesi üzerindeki kurulan denetim noktasında da hassas burunlu polis kopeği "İra" eşliğinde durdurulan araçlarda aramalar yapıldı. Şüpheli bulunarak üzerleri aranan kişiler kimlik kontrolünden geçirdi. 

Görüntü Dökümü:
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-Polis ekiplerinin araçları durdurması
-Polis ekiplerinin araçları araması
-Polis ekiplerinin kişilere kimlik kontrolü yapması
-Denetimlere katılan polis helikopteri
-Hassas burunlu köpeğin araçlarda arama yapması
-Araç içindeki kişilerin üst aramalarının yapılması
Genel ve detay

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