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İSTANBUL'DA YASADIŞI BAHİS OPERASYONU... 1,5 MİLYON KİŞİNİN OYNADIĞI BELİRLENDİ

* Yasadışı bahis oynatan 27 adrese operasyon düzenlendi. * Baskın yapılan yerlerde 1,5 milyon kişinin yasadışı bahis oynadığını belirlendi.    Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul   İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü...

İSTANBUL'DA YASADIŞI BAHİS OPERASYONU... 1,5 MİLYON KİŞİNİN OYNADIĞI BELİRLENDİ

* Yasadışı bahis oynatan 27 adrese operasyon düzenlendi.

* Baskın yapılan yerlerde 1,5 milyon kişinin yasadışı bahis oynadığını belirlendi. 
 
Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul  
İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 ilçede, kıraathane, kuaför, emlakçı ve tamirhane görünümündeki yerlerde yasadışı bahis oynatan 15 kişi gözaltına alındı. 
İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı bahis ve kumar oynatılmasıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, 12 ilçede kıraathane, kuaför, emlakçı ve tamirhane görünümündeki yerlerde yasadışı bahis siteleri üzerinden kumar oynatıldığını tespit etti. 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, 15 kişi gözaltına alındı. 

POMPALI TÜFEK İLE TABANCA DA ELE GEÇİRİLDİ
Baskın yapılan yerlerde 35 hard disk, 6 dizüstü bilgisayar, 4 kupon makinesi, 11 sim kart, 17 cep telefonu, 4 kumar makinesi, 2 pompalı tüfek, 1 tabanca ile yaklaşık 12 bin lira para ele geçirildi.
 
20 LİRAYA KADAR PARA CEZASI 
Ekipler ele geçirilen 6 hard diskte inceleme yaptı.
Yaklaşık 1,5 milyon kişinin baskın yapılan adreslerde yasadışı bahis oynadığı belirlendi. 
25 bin kişiye ise yasadışı bahis oynadığı için 'Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanun' kapsamında 20 bin liraya kadar para cezası verileceği öğrenildi. 
Polis ekiplerinin diğer kişilerin belirlenmesiyle ilgili yaptığı çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

8 TUTUKLU, 7 ADLİ KONTROL
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. 8 şüpheli tutuklanırken, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
 
Görüntü Dökümü:
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(AKTÜEL)
-Sergiden görüntü
-Ele geçirilen kumar makineleri
-Ele geçirilen jetonlar
-Hard disklerin görüntüsü
-Genel ve detaylar
 
(POLİS KAMERASI)
-Polislerin bir adrese girmesi
-İçerde yapılan aramalardan görüntü
-Bahis kuponları
-Bahis sitelerinin ekranlarından görüntüler
-Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi 
-Genel ve detaylar


 

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